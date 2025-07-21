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القاضي عويدات يتغيب عن جلسة إستجوابه في قضية مرفأ بيروت والبيطار يصرف النظر عن إستدعائه مجددًا

أمن وقضاء
2025-07-21 | 05:16
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القاضي عويدات يتغيب عن جلسة إستجوابه في قضية مرفأ بيروت والبيطار يصرف النظر عن إستدعائه مجددًا
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القاضي عويدات يتغيب عن جلسة إستجوابه في قضية مرفأ بيروت والبيطار يصرف النظر عن إستدعائه مجددًا

تغيب النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم امام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وصرف الأخير النظر عن استدعائه مجددًا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. 

وأرجأ اتخاذ القرار إلى حين ختم التحقيق أسوة بكل الذين استجوبهم اخيراً.

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