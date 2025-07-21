ماريبيل أبو خليل خرجت ولم تَعُد...لمن يعرف عنها شيئًا

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:



ماريبيل أنطوان أبو خليل (مواليد عام 2004، لبنانيّة)

التي غادرت، بتاريخ 20-7-2025، منزلها الكائن في ضهور العباديّة – عاليه، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر عاليه في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 554256-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات.