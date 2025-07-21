في عمشيت... عامل يقتل زميله

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن أحد العمال في احدى الشركات في بلدة عمشيت اقدم على اطلاق النار على زميله في العمل مما أدى إلى وفاته على الفور.



ويذكر أن القاتل والقتيل من منطقة عكار ويعملان معا في الشركة منذ مدة طويلة.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.