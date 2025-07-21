قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فرح حسين بسما (مواليد عام 1995، لبنانيّة) التي فُقِدَت وفُقِدَ الاتّصال بها منذ قرابة عشرة أيّام، من أحد مساكن الطلاب في محلّة طريق الجديدة.



لذلك، طلبت المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.