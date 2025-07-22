تقدم آليات اسرائيلية من الموقع المستحدث في جبل الباط عند أطراف عيترون

تسللت قوة اسرائيلية بعد منتصف الليل، تؤازرها 3 آليات من بينها جرافة عسكرية، من الموقع المستحدث للجيش الاسرائيلي في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون، حيث يقوم بعملية تجريف على الطريق المؤدية من الزقاق إلى جبل الباط.



وبعد أقل من ساعة ونصف الساعة، تراجعت الآليات حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات التجريف عند مفترق العريض - الغابة - الباط.



وسجل حضور دورية لقوات "اليونيفيل" إلى منطقة الزقاق، وعندها أطفأت الآليات المعادية اضاءتها.