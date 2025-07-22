الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعميم صورة الرأس المدبّر لعمليات سرقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات…

أمن وقضاء
2025-07-22 | 06:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعميم صورة الرأس المدبّر لعمليات سرقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات…
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تعميم صورة الرأس المدبّر لعمليات سرقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات…

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة مجهولة الهوية تقوم بعمليات سرقة بطريقة احتيالية في عدد من مناطق جبل لبنان. 

وقد تبيّن أن أفراد العصابة ينشرون إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوهمون من خلالها الضحايا بوجود دولارات "مجمّدة" معروضة للبيع بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، مقابل مبالغ نقدية صحيحة. 

وبعد استدراج الضحايا إلى أماكن محددة، يعمد أفراد العصابة إلى سلب الأموال بأساليب احتيالية، ثم يفرّون إلى جهة مجهولة.

وعلى الأثر، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الرأس المدبّر للعصابة، ويدعى أ. ح. (مواليد عام 1999، لبناني).

وبتاريخ 19-7-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة، رصدت دوريات الشعبة المشتبه به في محلة الحازمية على متن سيارة من نوع "كيا سيراتو"، حيث تم توقيفه وضبط السيارة.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 10,500 دولار أميركي، وورقة نقدية مزيّفة من فئة 50 دولارًا، وهاتفين خلويين، فيما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط سكين.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بتنفيذ عشرات عمليات الاحتيال والسرقة في مناطق الحازمية، الضبية، والشويفات، بالاشتراك مع شخص آخر. 

وأوضح أن الطريقة المعتمدة كانت تقضي بإيهام الضحايا ببيعهم دولارات "مجمّدة"، رغم عدم وجودها أساسًا، حيث يتم عرض دولارات سليمة لطمأنتهم، يُتاح لهم التحقق منها لدى أحد محال الصيرفة، ثم توضع في مغلف ورقي يجري استبداله خلسة بآخر يحتوي على أوراق بيضاء، قبل تسليمه للضحية مقابل المبلغ المتفق عليه.

كما أفاد الموقوف أنه، وبالاشتراك مع شريكه، كانا يستأجران سيارات فخمة عبر طرف ثالث لتنفيذ العمليات، من بينها: "مرسيدس CLA" سوداء، سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" أبيض، مازيراتي بيضاء، وآخرها سيارة "كيا سيراتو" سوداء اللون تحمل لوحات مغايرة. 

ونفّذت هذه العمليات في مناطق عدة، أبرزها الضبية قرب "Le Mall"، الحازمية، والشويفات. كذلك، اعترف الموقوف بقيامه بترويج عملات مزيّفة باستخدام أسلوب الاحتيال ذاته، بحيث يُستبدل الغلاف المالي السليم بآخر يحتوي على أوراق مزيّفة. كما أقرّ بتعاطيه المواد المخدّرة.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص، وتم ضبط المبلغ المالي وحجز السيارة عدلياً، فيما تستمر الجهود لتوقيف باقي أفراد العصابة.

وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف وأرقام الهواتف التي استخدمت للتواصل مع الضحايا، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور الى فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على رقم الهاتف 513732-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

أرقام الهواتف التي استخدمت للتواصل مع الضحايا:

723396/78، 726125-78، 098666-03، 725913-78، 917433-76

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الرأس

المدبّر

لعمليات

احتيالية

أوقفته

المعلومات…

LBCI التالي
بلدية طرابلس تبدأ أعمال ترميم مبناها برعاية وزير الأشغال
تقدم آليات اسرائيلية من الموقع المستحدث في جبل الباط عند أطراف عيترون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-06-28

الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-23

نفّذ أكثر من 20 عملية نشل وسرقة بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-27

بعملية خاطفة وقياسية شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة بجرم احتيال وسلب بقوّة السلاح

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-03

مطلوب للقضاء ينشط بسرقة الدرّاجات الآلية اوقفته شعبة المعلومات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:23

مياه لبنان الشمالي: إزالة التعديات عن نبع مار سركيس - إهدن بدأت

LBCI
أمن وقضاء
08:19

بلدية طرابلس تبدأ أعمال ترميم مبناها برعاية وزير الأشغال

LBCI
أمن وقضاء
02:19

تقدم آليات اسرائيلية من الموقع المستحدث في جبل الباط عند أطراف عيترون

LBCI
أمن وقضاء
13:53

قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:08

الرئيس عون: المرحلة دقيقة وتتطلب مواقف جامعة تصون وحدة لبنان

LBCI
آخر الأخبار
06:21

وسائل إعلام رسمية: استخبارات الحرس الثوري الإيراني تحذر المواطنين من تزايد محاولات التجنيد من قبل أجهزة مخابرات "العدو"

LBCI
أخبار لبنان
06:43

كرامي دعت 160 مدير مدرسة الى الانضمام للحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية

LBCI
أمن وقضاء
08:23

مياه لبنان الشمالي: إزالة التعديات عن نبع مار سركيس - إهدن بدأت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري

LBCI
أخبار لبنان
07:15

مدينة عاليه تقفل مؤسساتها حدادا على ارواح ضحايا السويداء

LBCI
أخبار دولية
07:12

أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في غزة يتخطى ما قام به النازيون

LBCI
أخبار لبنان
07:10

توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل

LBCI
أخبار دولية
06:10

إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا

LBCI
خبر عاجل
04:10

توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت ‫الولايات المتحدة عن لبنان‬: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:25

البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توم براك: ليس للولايات المتحدة أي مطالب... ولم أجر أي حوار مع "حزب الله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:53

قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة

LBCI
أمن وقضاء
12:44

عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل

LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
11:13

بوشكيان: قرار ملاحقتي ورفع الحصانة صدر بعد مغادرتي لبنان بأيام ما يُسقط كليا رواية التهرب من المساءلة

LBCI
أخبار لبنان
12:11

جنبلاط استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
موضة وجمال
06:46

على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:46

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
09:27

الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More