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تعميم صورة الرأس المدبّر لعمليات سرقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات…
أمن وقضاء
2025-07-22 | 06:16
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تعميم صورة الرأس المدبّر لعمليات سرقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات…
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة مجهولة الهوية تقوم بعمليات سرقة بطريقة احتيالية في عدد من مناطق جبل لبنان.
وقد تبيّن أن أفراد العصابة ينشرون إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوهمون من خلالها الضحايا بوجود دولارات "مجمّدة" معروضة للبيع بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، مقابل مبالغ نقدية صحيحة.
وبعد استدراج الضحايا إلى أماكن محددة، يعمد أفراد العصابة إلى سلب الأموال بأساليب احتيالية، ثم يفرّون إلى جهة مجهولة.
وعلى الأثر، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الرأس المدبّر للعصابة، ويدعى أ. ح. (مواليد عام 1999، لبناني).
وبتاريخ 19-7-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة، رصدت دوريات الشعبة المشتبه به في محلة الحازمية على متن سيارة من نوع "كيا سيراتو"، حيث تم توقيفه وضبط السيارة.
وبتفتيشه، عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 10,500 دولار أميركي، وورقة نقدية مزيّفة من فئة 50 دولارًا، وهاتفين خلويين، فيما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط سكين.
وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بتنفيذ عشرات عمليات الاحتيال والسرقة في مناطق الحازمية، الضبية، والشويفات، بالاشتراك مع شخص آخر.
وأوضح أن الطريقة المعتمدة كانت تقضي بإيهام الضحايا ببيعهم دولارات "مجمّدة"، رغم عدم وجودها أساسًا، حيث يتم عرض دولارات سليمة لطمأنتهم، يُتاح لهم التحقق منها لدى أحد محال الصيرفة، ثم توضع في مغلف ورقي يجري استبداله خلسة بآخر يحتوي على أوراق بيضاء، قبل تسليمه للضحية مقابل المبلغ المتفق عليه.
كما أفاد الموقوف أنه، وبالاشتراك مع شريكه، كانا يستأجران سيارات فخمة عبر طرف ثالث لتنفيذ العمليات، من بينها: "مرسيدس CLA" سوداء، سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" أبيض، مازيراتي بيضاء، وآخرها سيارة "كيا سيراتو" سوداء اللون تحمل لوحات مغايرة.
ونفّذت هذه العمليات في مناطق عدة، أبرزها الضبية قرب "Le Mall"، الحازمية، والشويفات. كذلك، اعترف الموقوف بقيامه بترويج عملات مزيّفة باستخدام أسلوب الاحتيال ذاته، بحيث يُستبدل الغلاف المالي السليم بآخر يحتوي على أوراق مزيّفة. كما أقرّ بتعاطيه المواد المخدّرة.
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص، وتم ضبط المبلغ المالي وحجز السيارة عدلياً، فيما تستمر الجهود لتوقيف باقي أفراد العصابة.
وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف وأرقام الهواتف التي استخدمت للتواصل مع الضحايا، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور الى فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على رقم الهاتف 513732-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
أرقام الهواتف التي استخدمت للتواصل مع الضحايا:
723396/78، 726125-78، 098666-03، 725913-78، 917433-76
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