بلدية طرابلس تبدأ أعمال ترميم مبناها برعاية وزير الأشغال

اعلنت بلدية طرابلس في بيان انها "بدأت أعمال الترميم في مبنى البلدية، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسـامني، وذلك في إطار تحسين المرافق العامة وتحديث البنية الإدارية للبلدية".



وفي سياق منفصل، توجهت "بالشكر الجزيل لوزارة الأشغال العامة والنقل على تجاوبها في تأمين الزفت، ما أتاح المباشرة بتزفيت منطقة التل وعدد من الشوارع الرئيسية في المدينة".



واكدت أنها "ستتابع تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التزفيت والتي ستشمل باقي المناطق، حرصًا على تحسين البنية التحتية وخدمة المواطنين بشكل أفضل".