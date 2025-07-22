إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار

حصل اشكال في بلدة وادي الجاموس، على خلفية خلافات متعلقة بالانتخابات البلدية، وتطور إلى إطلاق نار، ما ادى الى إصابة 7 أشخاص، بعضهم في حالة حرجة، نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.



في المقابل، طوق الجيش البلدة وعمل على ضبط الوضع واعادة الهدوء.