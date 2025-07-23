سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم

أقدم مجهولون على متن دراجتين آليتين من دون لوحات، بتاريخ 16-7-2025 وفي محلة جونية، على سلب شخص من الجنسية السورية، وفرّوا إلى جهة مجهولة.



وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم كل من اللبنانيين:



- أ. م. (مواليد عام 2000)

- م. م. (مواليد عام 2000)

- م. ك. (مواليد عام 2000)

- م. ك. (مواليد عام 2000).



وبتاريخ 20-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم في محلة جونية، كما تم ضبط دراجتين آليتين من دون لوحات.



وبتفتيشهم والدراجتين، ضُبط بحوزة الثالث مسدس حربي مع 5 طلقات صالحة للاستعمال، إضافة إلى مبلغ مالي.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السلب المذكورة في محلة جونية.



وتم حجز الدراجتين عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.