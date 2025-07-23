المجلس الدستوري عمم قرار تعديل الفقرة (د) من المادة 10 من قانون الإيجارات غير السكنية

سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم

سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم

إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار