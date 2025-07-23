الجيش ازال سواتر ترابية رفعها العدو في عيترون - الزقاق

أزالت جرافة تابعة للجيش اللبناني تؤازرها قوة عسكرية الخرق الإسرائيلي الذي جرى منذ يومين في بلدة عيترون حيث عمد جيش العدو إلى رفع سواتر ترابية على الطريق المؤدي إلى جبل الباط وتحديداً في منطقة الزقاق،



وعملت جرافة الجيش اللبناني على رفع السواتر وازالة اثار الخرق المعادي .



