غادرت ولم تعُد..لمن يعرف عنها شيئًا

عمّمت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقودة:



ولاء أحمد الكدور (مواليد عام 1995، سوريّة)

التي غادرت بتاريخ 22-07-2025 منزلها الزوجي الكائن في بلدة البرجين/ الشّوف إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.