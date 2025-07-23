ولاء أحمد الكدور غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة ولاء أحمد الكدور (مواليد عام 1995، سورية) التي غادرت بتاريخ 22-07-2025 منزلها الزوجي الكائن في بلدة البرجين- الشوف إلى جهة مجهولة ولم تعد حتى تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أية معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بفصيلة برجا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.