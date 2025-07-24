دهم منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد بعبدا، وأوقفوا مواطنين لإطلاقهم النار.



كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي العاصي – الهرمل وشدرا – عكار 78 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.