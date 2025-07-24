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تدابير سير على جسر الفيدار الجمعة بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
2025-07-24 | 11:56
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تدابير سير على جسر الفيدار الجمعة بسبب أعمال تعبيد
ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد على جسر الفيدار بتاريخ يوم غد الجمعة 26-07-2025، على المسلكَين الشرقي والغربي، على مرحلتَين كالتالي:
المرحلة الأولى: من الساعة 7:30 صباحًا لغاية الساعة 9:00 على المسلك الشرقي.
المرحلة الثانية: من الساعة 10:30 صباحًا لغاية الساعة 12:00 ظهرًا على المسلك الغربي.
وسيتمّ تضييق الطّريق والإبقاء على حركة السير على مسربَين من المسلكين، طيلة فترة الأشغال.
ويرجى المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الفيدار
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أعمال
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