خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش... توقيف ٣ مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لداعش

في إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات أمنية، وأوقفت بنتيجتها المواطنين (ا.س.) و(و.س.) و(ب.ف.) لتأليفهم خلية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي.

وقد تبيّن في خلال التحقيقات الأولية أن الخلية تخطط للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش بتوجيهات من قياديين في التنظيم خارج البلاد. وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد الخلية.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.