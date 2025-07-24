مقدّمة النشرة المسائيّة 24-07-2025

الحدث بين باريس ودمشق ، وبيروت على لائحة الإنتظار.

في باريس ، يُرتقب عقد اجتماع ، هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.الاجتماع بين الوزيرين يمهد له المبعوث الأميركي طوم باراك الذي وصل إلى العاصمة الفرنسية .باراك يلتقي غدًا ،وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

الأجتماع السوري الإسرائيلي يعقب أحداث السويداء، بعدما كان الأجتماع الأول بين الطرفين في باكو العاصمة الاذربيجانية، قد سبق تلك الأحداث ، وهناك مًن يقول أن فشل اجتماع باكو أدى إلى أندلاع أحداث السويداء.

الحدث الثانب في سوريا، رعاية شاملة للنظام السوري الجديد من المملكة العربية السعودية: مؤتمر استثماري سعودي سوري في دمشق حيث وقعت المملكة اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية .

فصَّل البرنامج وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته خلال منتدى الاستثمار، الذي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع، فقال إن المنتدى يتضمن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي".

الاهتمام السعودي بسوريا ترجمته المملكة بأنها أبقت على المنتدى على رغم أحداث السويداء، في رسالة بالغة الأهمية لدول في المنطقة وأبرزها إسرائيل، وحتى للولايات المتحدة الأميركية.

لبنانيًا، يعكف المسؤولون على تقويم الزيارة المطولة للموفد الاميركي طوم براك ، إذ أمضى في بيروت ثلاثة أيام حافلة باللقاءات وبالرسائل المتعددة التفسير.

لبنانيًا أيضًا، رئيس الحكومة نواف سلام في فرنسا . سلام التقى الرئيس ماكرون.