أمن الدولة: توقيف شبكة تهرب مواد تجميلية ومعدات طبية وأموالا عبر مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنه متابعة لملف العيادة غير المرخصة التي أغلقت في أيار 2025 في منطقة قريطم وختمت بالشمع الأحمر، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي أجراها قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية، تمكن من توقيف شبكة منظمة لتهريب مواد تجميلية ومعدات طبية وأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت مقابل مبالغ مالية.



ولفتت في بيان الى أنه تم توقيف كل من: (ر. خ.)، (أ. ح.)، (ك. م.)، (أ. ع.)، (ط. ف.)، و(إ.ص.).

وأشارت الى أنه عمّم بلاغ بحث وتحر عن المتوارين عن الأنظار بناء على إشارة القضاء المختص.