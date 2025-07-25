مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. ذ. (مواليد عام 1997، سوري الجنسية) لإقدامه على تنفيذ عمليات احتيالية تمثّلت باستدراج أشخاص في العديد من المناطق، بحجّة شراء دراجاتهم الآلية، إذ يتظاهر بالكشف على الدراجة، ثم يُسلّم البائع مبالغ مالية مزيّفة، ويلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.



لذلك، عمّمت المديرية صورته، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الاتّصال بفصيلة الشياح في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 393029-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.