تدابير سير تزامنًا مع سباق رالي البترون الأول

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة "رالي البترون الأول"، وذلك بتاريخي 26و27-7-2025، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:المرحلة الاستعراضية الخاصة: 1,60 كلم:تنطلق هذه المرحلة الاستعراضية من أمام فندق "San Stephano Resort" داخل شوارع البترون الجنوبية.ويقفل هذا الطريق بتاريخ 26-7-2025 من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00.المرحلة الخاصة الثانية والخامسة للسرعة: 15.86 كلم:- تنطلق هذه المرحلة من حامات، راس نحاش، كفرحاتا، بتعورة، كفتون، بقسيما وصولاً الى جبلا.- يمنع مرور السيارات بتاريخ 27-7-2025 ما بين الأوقات التالية: من الساعة 7.48 الى الساعة 10.18 ومن الساعة 12.28 الى الساعة 14.58.المرحلة الخاصة الثالثة والسادسة للسرعة: 9.08 كلم:- تنطلق هذه المرحلة من عرطز، فتحات، صورات، كفرشليمان، حلتا وصولاً إلى آسيا.- يمنع مرور السيارات بتاريخ 27-7-2025 ما بين الأوقات التالية: من الساعة 8.37 الى الساعة 11.07 ومن الساعة 13.17 الى الساعة 15.47.المرحلة الخاصة الرابعة والسابعة للسرعة 20.10 كلم:- تنطلق هذه المرحلة من كور، كفرحتنا، زان، آسيا، مراح الحاج، العلالي وصولاً الى شبطين.- يمنع مرور السيارات بتاريخ 27-7-2025 ما بين الأوقات التالية: من الساعة 9.15 الى الساعة 11.45 ومن الساعة 13.55 الى الساعة 16.25.لذلك سيتم منع السير على الطرقات المذكورة في الاوقات المحددة أعلاه على ان تفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها.ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.