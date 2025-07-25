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تدابير سير في نفق الرابية – المطيلب بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
2025-07-25 | 11:08
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تدابير سير في نفق الرابية – المطيلب بسبب أعمال صيانة
ستقوم فرق الصيانة العائدة لبلدية الرابية بتاريخ 26-5-2025، بأعمال استبدال لأجهزة الإنارة المعطّلة داخل نفق الرابية – المطيلب من الجهة الغربية، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا ولحين الانتهاء من الأشغال.
وستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير داخل النفق المذكور، وتحويله إلى الطريق العلوي (فوق الجسر).
ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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الرابية
المطيلب
أعمال
صيانة
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