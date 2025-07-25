منع مرور الشاحنات على طرق مؤدية إلى الأرز خلال مهرجانات

بمناسبة إقامة مهرجانات الأرز لعام 2025، وحرصًا على تسهيل حركة وصول ومغادرة المشاركين، سيتم منع مرور الشاحنات على الطرق التالية:



-طريق عيناتا – الأرز – الغرفة الفرنسية

-طريق عيون أرغش – الأرز



وذلك بتاريخ 26-07-2025 اعتبارًا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00.



ويرجى من سائقي الشّاحنات أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المحدّدة أعلاه، وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم.