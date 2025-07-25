دورية من أمن الدولة - صور أوقفت 3 اشخاص بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن دورية من مديرية امن الدولة في الجنوب - مكتب صور، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات، أوقفت كلا من اللبناني (ه. ح.) و العراقي (ع.ع.ش.) والفلسطيني السوري (م. س.)، بجرم ترويج وتعاطي مخدرات، حيث ضُبط كمية من حشيشة الكيف.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص".