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أمن الدولة توقف مطلوبا في طرابلس

أمن وقضاء
2025-07-26 | 03:04
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أمن الدولة توقف مطلوبا في طرابلس
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أمن الدولة توقف مطلوبا في طرابلس

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان، أنه "متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الإتجار بالمخدرات وتعقّب المطلوبين، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية - قسم الاستعلام والتحقيق في منطقة الضم والفرز - طرابلس بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٥، المدعو (ن. م.)، الصادر بحقه مذكرات عدلية عدة بجرائم سرقة، ترويج عملة مزيفة، تهديد، احتيال، استيلاء وخطف، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافة إلى مادة الماريغوانا.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.

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