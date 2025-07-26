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سرق سيارة من الطريق الجديدة... وأوقف بعد ساعات!
أمن وقضاء
2025-07-26 | 05:34
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سرق سيارة من الطريق الجديدة... وأوقف بعد ساعات!
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 22-07-2025، وحوالي الساعة 18،00، ادّعى المواطن: ع. ح. (مواليد عام 1986، لبناني) لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت حول تعرّض سيّارته نوع "كيا" للسرقة من قبل شخص مجهول، وبداخلها محفظته، وهاتفه الخلوي.
وبنتيجة المُتابعة، تبيّن أن السيارة المسروقة موجودة في بلدة سحمر. وعلى أثر ذلك، توّجهت قوة من فصيلة جب جنّين في وحدة الدرك الإقليمي إلى البلدة المذكورة بمؤازرة دورية من مفرزة استقصاء البقاع، للعمل على توقيف السّارق.
وحوالى الساعة 22،00 من التاريخ ذاته، وبعد تحديد مكان السيارة وسائقها في داخل شوارع البلدة، داهمت القوة المحلة، وتمّ توقيفه وهو المدعو: ع. ز. (مواليد عام 1997، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. وتمّ تسليم السيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (ع. ز.) بناءً على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سرقة
سيارة
الطريق الجديدة
قوى الأمن
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