الجيش: توقيف مواطن في طرابلس بجرم إطلاق النار و90 سوريا لتجولهم بطريقة غير شرعية

أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات في مناطق: القرعون وخربة قنافار - البقاع الغربي، جب فرح، كفر مشكي، ضهر الأحمر، الوادي، كوكبا وراشيا الوادي - راشيا، وبريح - الشوف، 90 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس، المواطن (ز.س.) لإطلاقه النار باتجاه أشخاص وإصابتهم ومحاولته سلبهم.



وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.