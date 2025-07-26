الجيش: سقوط مسيّرة إسرائيلية تحمل رمانة يدوية في خراج بلدة ميس الجبل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في ظل مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة وانتهاكه السيادة الوطنية، سقطت بتاريخ 26 /7 /2025 مسيّرة في خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية.

وأفاد البيان، بأن دورية من الجيش عملت على تأمين محيط سقوطها، وتفجير الرمانة اليدوية ونقل المسيّرة إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.