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تدابير سير بسبب أعمال تنظيف في نفق المطار
أمن وقضاء
2025-07-26 | 08:17
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تدابير سير بسبب أعمال تنظيف في نفق المطار
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال تنظيف وكنس لنفق المطار على المسلك الغربي المتجه من بيروت باتجاه خلدة، اعتباراً من الساعة 5:00 صباحًا لغاية الساعة 8:00 صباحًا من تاريخ 27-7-2025.
لذلك، ستتخذ تدابير السير التالية:
- منع مرور السيارات في محلة أوتوستراد الأسد – المسلك الغربي المؤدي الى نفق المطار وتحويله باتجاه الأوزاعي.
- منع مرور السيارات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتجاه طريق المطار القديم.
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أعمال
تنظيف
المطار
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