الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة أوقفت مطلوبًا في بعلبك بجرم الاتجار بالأسلحة وحيازة مخدرات

أمن وقضاء
2025-07-27 | 04:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة أوقفت مطلوبًا في بعلبك بجرم الاتجار بالأسلحة وحيازة مخدرات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة أوقفت مطلوبًا في بعلبك بجرم الاتجار بالأسلحة وحيازة مخدرات

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"تنفيذاً للخطط الرامية إلى الحد من الاتجار بالأسلحة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، اللبناني (م. ط.) وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات عدلية، بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار ورمي الرمانات اليدوية والسرقة.

وبتفتيش منزله تم ضبط أعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، إضافة إلى مبالغ مالية مزوّرة من فئة المئة دولار أميركي.

أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الدولة

أوقفت

مطلوبًا

بعلبك

الاتجار

بالأسلحة

وحيازة

مخدرات

LBCI التالي
تدابير سير في شارع غورو اعتبارًا من الغد بسبب أعمال صيانة تستمر أسبوعًا
ضحيتا جريمة مروعة... غزير تودع جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-25

دورية من أمن الدولة - صور أوقفت 3 اشخاص بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-01

توقيف مطلوب في عكار بجرم حيازة أسلحة وإطلاق نار

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-26

أمن الدولة توقف مطلوبا في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-20

مصادر أمنية للـLBCI: مكتب أمن الدولة في بعلبك أوقف قائمقام الهرمل طلال قطايا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:02

تدابير سير في شارع غورو اعتبارًا من الغد بسبب أعمال صيانة تستمر أسبوعًا

LBCI
أمن وقضاء
11:05

ضحيتا جريمة مروعة... غزير تودع جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك

LBCI
أمن وقضاء
10:23

الدفاع المدني يوضح ملابسات حريق طرابلس ويؤكد جهوزيته التامة

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-26

تدابير سير بسبب أعمال تنظيف في نفق المطار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-16

أبي المنى للـLBCI: لا أظن أن هناك مخطط لإبعاد الدروز بل هناك عصابات وتطرف لدى جماعات

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-24

مراسلة الـLBCI: فوز ثنائي أمل - حزب الله في مدينة صور بات محسوما من دون أي خرق

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-25

بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية... الجيش يشارك في إخماد حرائق في قبرص

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-02

يوم وطنيّ للزراعة بعنوان "الزراعة نبض الأرض"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

من غنوا كلماته لسنوات يكتبون عنه اليوم... ومواقع التواصل تتحول لمساحة وداع لزياد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

فل زياد... بلا ولا شي

LBCI
أخبار دولية
13:21

الضغط يتصاعد على نتنياهو: صفقة الأسرى على الطاولة وسط انقسام داخلي وتحذيرات من كارثة إنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عودة النازحين السوريين المنظمة بدأت… ولبنان الرسمي يقرر إقفال الملف مع نهاية عام 2025

LBCI
أخبار لبنان
13:17

في النبطية... مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة المدينة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:16

مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:12

جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:00

على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"

LBCI
أخبار لبنان
12:21

زياد الرحباني... هذه مراسم الدفن والتعازي

LBCI
صحف اليوم
02:54

رئيس الجمهورية: اسمي يوسف وليس مار يوسف وليست هناك عصا سحرية

LBCI
أخبار لبنان
04:26

براك: طالما أن "حزب الله" يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و"الحزب" أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في "جمود"

LBCI
حال الطقس
04:40

الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...

LBCI
أمن وقضاء
11:05

ضحيتا جريمة مروعة... غزير تودع جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More