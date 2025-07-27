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أمن الدولة أوقفت مطلوبًا في بعلبك بجرم الاتجار بالأسلحة وحيازة مخدرات
أمن وقضاء
2025-07-27 | 04:08
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أمن الدولة أوقفت مطلوبًا في بعلبك بجرم الاتجار بالأسلحة وحيازة مخدرات
أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"تنفيذاً للخطط الرامية إلى الحد من الاتجار بالأسلحة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، اللبناني (م. ط.) وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات عدلية، بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار ورمي الرمانات اليدوية والسرقة.
وبتفتيش منزله تم ضبط أعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، إضافة إلى مبالغ مالية مزوّرة من فئة المئة دولار أميركي.
أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص".
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