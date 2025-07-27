قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في نهر البارد ولم يعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود عبد الرحمن إبراهيم أبو كنور (مواليد عام 2005، فلسطيني) الذي غادر بتاريخ 24-7-2025 منزله الكائن في محلة نهر البارد إلى جهة مجهولة ولم يعد.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه الاتصال بمخفر نهر البارد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.