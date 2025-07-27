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شعبة المعلومات توقف سارقين على متن دراجة آلية مسروقة في خلدة

أمن وقضاء
2025-07-27 | 12:51
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شعبة المعلومات توقف سارقين على متن دراجة آلية مسروقة في خلدة
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شعبة المعلومات توقف سارقين على متن دراجة آلية مسروقة في خلدة

بتاريخ 25-07-2025 توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام شخصين مجهولين بأعمال سرقة ونشل ضمن نطاق محافظتي جبل لبنان وبيروت.

وبنتيجة المتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة في محلة مثلث خلدة من رصدهما وتوقيفهما على متن دراجة آلية نوع ‏GR‏ لون أسود دون ‏لوحات، مسروقة بتاريخ 22-7-2025 من محلة الدكوانة - تم ضبطها، وهما كل من:
ف. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)
م. أ. ح. (مواليد عام 1997، لبناني).

وقد تبين أن الأول من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة، نشل ومخدرات وهو مطلوب بموجب /15/ مذكرة عدلية بجرائم سرقة وإطلاق نار، والثاني من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وخطف ومطلوب بجرم سرقة ونقل أسلحة وذخائر حربية.

‏وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما وأنهما يتعاطيان المخدرات.

وقد ‏أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع الدراجة المضبوطة القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص.

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