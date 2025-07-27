عملية سلب فاشلة في زوق مصبح!

أقدم شخص مجهول الهوية يقود دراجة نارية على إعتراض سيدة كانت تقود سيارتها على الطريق البحرية - زوق مصبح، وقام بضربها بعقب مسدسه الحربي على رجلها لإرغامها على تسليمه حقيبتها.لكن السيدة قاومته بشدة وتمسكت بحقيبتها وقالت له بصوت عال "قوصني"، ما اضطر السارق الى الفرار إلى جهة مجهولة.