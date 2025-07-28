أبو فاعور نفى شائعة عن جريمة في البقاع وحذر من الأخبار المفبركة

صدر عن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور بيان نبه فيه إلى "بعض الاخبار المفبركة او غير الصحيحة التي يتم تداولها عن حسن او سوء نية وآخرها الخبر غير الصحيح عن جريمة مزعومة بحق احد الاخوة السوريين في البقاع على خلفيات طائفية".