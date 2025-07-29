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توقيف مشتبه به في اعتداء على طفل في النبعة… وقوى الأمن تحذّر من التستّر على المعتدين

أمن وقضاء
2025-07-29 | 05:29
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توقيف مشتبه به في اعتداء على طفل في النبعة… وقوى الأمن تحذّر من التستّر على المعتدين
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توقيف مشتبه به في اعتداء على طفل في النبعة… وقوى الأمن تحذّر من التستّر على المعتدين

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تعرّض طفل يبلغ من العمر نحو 7 سنوات لاعتداء جنسي من قبل مجهول في محلة النبعة، وقد نُقل إلى المستشفى في اليوم عينه. 

وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي، تبيّن تعرضه لعملية اغتصاب.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة خلال ساعات إلى تحديد هوية المشتبه به، ويُدعى خ. ح. (مواليد عام 2010، سوري).

وبالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة الأهل، بضرورة المراقبة المُستمرّة لأطفالهم، والانتباه جيّدا لأيّ متغيرات قد تطرأ على سلوكيّاتهم، وبأهمية الحوار معهم، وعدم إلقاء اللّوم عليهم، والأهمّ عدم التستّر على الاعتداء لأنّه يفاقم المشكلة، ويزيد من احتماليّة حصول اعتداءات مُشابهة في مجتمعنا، وبخاصّة إذا لم يُحاسَب المُعتدي، لأنه سيستمرّ بتكرار جريمته.

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