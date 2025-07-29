الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد رحلات بين 1 و6 آب

أمن وقضاء
2025-07-29 | 08:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد رحلات بين 1 و6 آب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد رحلات بين 1 و6 آب

اعلنت  شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية في بيان أنه "لأسباب تشغيلية سيتم تعديل مواعيد بعض رحلات الشركة من والى كل من أبيدجان وأكرا وباريس وروما وأثينا واسطنبول والقاهرة ولارنكا ودبي وجدة، للفترة الممتدة بين 1 آب 2025 و 06 آب 2025. ويشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
1- الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 1 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تأخير موعد الاقلاع    15:30    13:00    باريس    بيروت    ME 229
تأخير موعد الاقلاع    20:40    18:10    بيروت    باريس    ME 230
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     
2- الرحلات المعدلة ليوم السبت 2 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تبكير موعد الاقلاع    06:00    06:50    يريفان    بيروت    ME 1275
تبكير موعد الاقلاع    10:10    11:00    بيروت    يريفان    ME 1276
تبكير موعد الاقلاع    07:00    09:10    اثينا    بيروت    ME 251
تبكير موعد الاقلاع    10:10    12:05    بيروت    اثينا    ME 252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      


3- الرحلات المعدلة ليوم الآحد 3 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تأخير موعد الاقلاع    20:30    16:25    دبي    بيروت    ME 428
تأخير موعد الاقلاع    (+1)01:45    21:40    بيروت    دبي     ME 429
تأخير موعد الاقلاع    20:00    18:05    اثينا    بيروت    ME 253
تأخير موعد الاقلاع    22:55    21:00    بيروت    اثينا    ME 254
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       (+1) الإقلاع من دبي فجر الأثنين 4 آب 2025
4- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 4 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    08:15    11:45    روما    بيروت    ME 231
تبكير موعد الاقلاع    11:50    15:20    بيروت    روما    ME 232
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
5- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 5 آب 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:55    جدة    بيروت    ME 364
تبكير موعد الاقلاع    09:30    12:25    بيروت    جدة    ME 365
تبكير موعد الاقلاع    12:55    07:45    القاهرة    بيروت    ME 304
تبكير موعد الاقلاع    15:15    10:05    بيروت    القاهرة    ME 305
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
كما تعلن الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت - أكرا - أبيدجان - أكرا - بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 05 آب 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 06 آب 2025، وفقًا للمواعيد التالية:
توقيت الاقلاع     الى    من    رقم الرحلة
02:05    أكرا    بيروت    ME 575
06:30    ابيدجان    أكرا    ME 575
09:10    أكرا    ابيدجان    ME 576
11:10    بيروت    أكرا    ME 576
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     

6- الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 6 آب 2025 ، إضافة الى تبكير رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:45    08:25    اسطنبول    بيروت    ME 265
تبكير موعد الاقلاع    09:40    11:20    بيروت    اسطنبول    ME 266
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصرًا في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الشرق

الأوسط:

تعديل

مواعيد

رحلات

جولة تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-28

طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد عدد من رحلاتنا بين 29 و31 تموز2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-02

طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 5 و6 و7 تموز 2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-17

طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

تعديل في رحلات شركة طيران الشرق الأوسط لأيام 2 و3 و4 تموز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:40

جولة تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين

LBCI
أمن وقضاء
05:29

توقيف مشتبه به في اعتداء على طفل في النبعة… وقوى الأمن تحذّر من التستّر على المعتدين

LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الكفور – النبطية

LBCI
خبر عاجل
2025-07-28

الجيش: توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:57

نواف سلام: جلستان لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-12

إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...

LBCI
آخر الأخبار
11:48

مكتب رئيس وزراء بريطانيا: ستارمر أبلغ الحكومة بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة

LBCI
رياضة
11:02

سلام أولم على شرف المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مشاركته في كأس آسيا: نحن جميعا معكم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:19

وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني يقدّم واجب العزاء للسيدة فيروز (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:58

لليوم الثاني.. كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة تغصّ بوجوه محبّي الراحل زياد رحباني

LBCI
أخبار دولية
07:06

خامنئي يتهم الغرب باستغلال الملف النووي ذريعة للاصطدام مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:39

إجتماع لهيئة مكتب المجلس... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الاعلامي ريكاردو كرم يتحدث عن اللقاء الأول الذي جمعه بالراحل زياد الرحباني

LBCI
أخبار دولية
04:43

وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط العسكري فعال ومستعدون للدبلوماسية أيضا

LBCI
أخبار لبنان
03:52

وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

زياد الرحباني رحل... ومعه رحل جزء من كل شخص عرفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:51

انحسار الكتل الحارة عن لبنان... وانخفاض تدريجي في الحرارة مع احتمال موجة حرّ جديدة في آب

LBCI
أخبار لبنان
02:18

نتائج البكالوريا الفنية تصدر اليوم ظهرًا...اليكم الروابط

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيروز الأيقونة تخرج لتودع زياد!

LBCI
أخبار لبنان
03:52

وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد

LBCI
اقتصاد
05:07

وزارة المالية: تحويل رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى المصارف اعتباراً من بعد ظهر اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More