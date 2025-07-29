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طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد رحلات بين 1 و6 آب
أمن وقضاء
2025-07-29 | 08:22
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طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد رحلات بين 1 و6 آب
اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية في بيان أنه "لأسباب تشغيلية سيتم تعديل مواعيد بعض رحلات الشركة من والى كل من أبيدجان وأكرا وباريس وروما وأثينا واسطنبول والقاهرة ولارنكا ودبي وجدة، للفترة الممتدة بين 1 آب 2025 و 06 آب 2025. ويشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
1- الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 1 آب 2025:
الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271
تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272
تأخير موعد الاقلاع 15:30 13:00 باريس بيروت ME 229
تأخير موعد الاقلاع 20:40 18:10 بيروت باريس ME 230
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
2- الرحلات المعدلة ليوم السبت 2 آب 2025:
الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271
تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272
تبكير موعد الاقلاع 06:00 06:50 يريفان بيروت ME 1275
تبكير موعد الاقلاع 10:10 11:00 بيروت يريفان ME 1276
تبكير موعد الاقلاع 07:00 09:10 اثينا بيروت ME 251
تبكير موعد الاقلاع 10:10 12:05 بيروت اثينا ME 252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
3- الرحلات المعدلة ليوم الآحد 3 آب 2025:
الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271
تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272
تأخير موعد الاقلاع 20:30 16:25 دبي بيروت ME 428
تأخير موعد الاقلاع (+1)01:45 21:40 بيروت دبي ME 429
تأخير موعد الاقلاع 20:00 18:05 اثينا بيروت ME 253
تأخير موعد الاقلاع 22:55 21:00 بيروت اثينا ME 254
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الإقلاع من دبي فجر الأثنين 4 آب 2025
4- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 4 آب 2025:
الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع 08:15 11:45 روما بيروت ME 231
تبكير موعد الاقلاع 11:50 15:20 بيروت روما ME 232
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
5- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 5 آب 2025:
الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:55 جدة بيروت ME 364
تبكير موعد الاقلاع 09:30 12:25 بيروت جدة ME 365
تبكير موعد الاقلاع 12:55 07:45 القاهرة بيروت ME 304
تبكير موعد الاقلاع 15:15 10:05 بيروت القاهرة ME 305
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
كما تعلن الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت - أكرا - أبيدجان - أكرا - بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 05 آب 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 06 آب 2025، وفقًا للمواعيد التالية:
توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة
02:05 أكرا بيروت ME 575
06:30 ابيدجان أكرا ME 575
09:10 أكرا ابيدجان ME 576
11:10 بيروت أكرا ME 576
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
6- الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 6 آب 2025 ، إضافة الى تبكير رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد:
الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع 06:45 08:25 اسطنبول بيروت ME 265
تبكير موعد الاقلاع 09:40 11:20 بيروت اسطنبول ME 266
تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271
تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصرًا في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها".
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