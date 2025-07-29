إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه أثناء مرور سيارة بداخلها مواطن لبناني وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر، ترجّلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري.



وأفادت قيادة الجيش بأن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث.