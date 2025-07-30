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بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية
أمن وقضاء
2025-07-30 | 09:42
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بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية
أقر مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات القضائية وأحاله الى وزير العدل عادل نصار.
وجاءت أبرز التشكيلات القضائية على الشكل التالي:
- مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: كلود غانم.
- النائب العام الاستنئافي في بيروت: رجا حاموش.
- رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت: كمال نصار.
- النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان: سامي صادر.
- النائب العام الاستئنافي في الشمال: هاني حلمي الحجار.
- قاضي التحقيق الأول في الشمال: ناجي الدحداح.
- رئيس محكمة الجنايات في الشمال: ربيع الحسامي.
- النائب العام الاستئنافي في البقاع: مارسيل حداد.
- النائب العام الاستئنافي في النبطية: نجاة ابو شقرا.
- النائب العام الاستئنافي في الجنوب: زاهرة حمادة.
- محامية عامة تمييزية: القاضية سمرندا نصار.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
التشكيلات القضائية
مجلس القضاء الأعلى
عادل نصار
التالي
مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل تمهيداً لإصداره
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