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بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية

أمن وقضاء
2025-07-30 | 09:42
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بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية
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بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات القضائية وأحاله الى وزير العدل عادل نصار. 

وجاءت أبرز التشكيلات القضائية على الشكل التالي:

- مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: كلود غانم.

- النائب العام الاستنئافي في بيروت: رجا حاموش.

- رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت: كمال نصار.

- النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان: سامي صادر.

- النائب العام الاستئنافي في الشمال: هاني حلمي الحجار.

- قاضي التحقيق الأول في الشمال: ناجي الدحداح.
 
- رئيس محكمة الجنايات في الشمال: ربيع الحسامي.

- النائب العام الاستئنافي في البقاع: مارسيل حداد. 

- النائب العام الاستئنافي في النبطية: نجاة ابو شقرا. 

- النائب العام الاستئنافي في الجنوب: زاهرة حمادة.
 
- محامية عامة تمييزية: القاضية سمرندا نصار.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

التشكيلات القضائية

مجلس القضاء الأعلى

عادل نصار

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