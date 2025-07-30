بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات القضائية وأحاله الى وزير العدل عادل نصار.



وجاءت أبرز التشكيلات القضائية على الشكل التالي:



- مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: كلود غانم.



- النائب العام الاستنئافي في بيروت: رجا حاموش.



- رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت: كمال نصار.



- النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان: سامي صادر.



- النائب العام الاستئنافي في الشمال: هاني حلمي الحجار.



- قاضي التحقيق الأول في الشمال: ناجي الدحداح.

- رئيس محكمة الجنايات في الشمال: ربيع الحسامي.



- النائب العام الاستئنافي في البقاع: مارسيل حداد.



- النائب العام الاستئنافي في النبطية: نجاة ابو شقرا.



- النائب العام الاستئنافي في الجنوب: زاهرة حمادة.