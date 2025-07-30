العثور على جثة مسنة داخل منزلها في حي البياض - النبطية

عثر على جثة امرأة مسنة تقطن بمفردها داخل منزلها في حي البياض - النبطية.



وكان أهالي الحي أبلغوا عن رائحة كريهة تنبعث من أحد المنازل. وعلى الفور، توجهت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.