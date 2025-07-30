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توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار

أمن وقضاء
2025-07-30 | 14:28
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توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار
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توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي بشأن قيام ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية على متن سيارة نوع "كيا ريو" فضية اللون، بترويج المخدرات ضمن نطاق مدينة جونية.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة، فإنه على الفور، ونتيجة للاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تمكنت قوة من المفرزة من تحديد موقع السيّارة في محلة طريق المطار، وتم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبطها، بالإضافة إلى دراجتين آليتين ترافقانها.

وقد أوقِف كل من:

- ح. د. (مواليد عام 2001، سوري)
- ي. ج. (مواليد عام 1987، سوري)
- ع. ط. (مواليد عام 2005، سوري) كان برفقة المذكورين داخل السيارة.

وبتفتيشهم والمركبة، عُثر على أربع علب بلاستيكية تحتوي على مواد مخدّرة، وجاهزة للترويج، إضافة إلى مبالغ مالية وهواتف خلوية.

كما تم إلقاء القبض على:

- ع. إ. (مواليد عام 2002، سوري) على متن دراجة آلية نوع "سويت" سوداء اللون.
- ب. ع. (مواليد عام 1999، سوري) على متن دراجة آلية نوع "سوزوكي" كحلية اللون.

وضبطت بحوزتهما مبالغ مالية وهواتف خلوية.

وبالإستماع إليهم، اعترف جميع الموقوفين بقيامهم بترويج المواد المخدّرة لصالح أحد الأشخاص (العمل جارٍ لتوقيفه)، وذلك في مناطق: جونية، المعاملتين، وطريق المطار. كما تبيّن أن (ب. ع) هو من يتولى توجيه المروّجين إلى أماكن الترويج، انطلاقًا من غرفة في أحد الفنادق، ويستخدم منزله في محلة المكلس كمستودع لتخزين المخدّرات.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، داهمت دورية من المفرزة الفندق ومنزل (ب. ع.)، حيث ضبط ما يلي:

- طبتان كبيرتان وسبع طبات صغيرة تحتوي مواد بيضاء يُشتبه بأنها مخدّرة.
- طبة تحتوي مادة يُشتبه بأنها كوكايين.
- خمسة أكياس تحتوي مادة حشيشة الكيف، يزن كل منها نحو 50 غراماً، جاهزة للترويج.
- علبة أوراق صغيرة تُستخدم لتقسيم المواد المخدّرة.
- مبلغ مالي وقدره 1,210 دولار أميركي و150 يورو.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بإشراف القضاء المختص.

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