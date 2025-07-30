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يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
2025-07-30 | 15:49
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يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به
توافرت معلومات لدى مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة حول ضبط إحدى السفارات مستندات مزوّرة منسوبة إليها، وممهورة بتوقيع مقلَّد للسّفير.
وباشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لمعرفة الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّة المشتبه به الرئيسي، وبعد عمليّة رصد دقيقة، جرى توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ز. (مواليد عام 1989، لبناني)، بحسب ما أفادت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
وبالتّحقيق معه، اعترف بإقدامه على أعمال احتيالية وتزوير مستندات منسوبة إلى السفارة، بما في ذلك تقليد توقيع السّفير، وإيهام عددٍ من الأشخاص بإمكانية تأمين مستندات رسمية لهم من السفارة مقابل مبالغ مالية، وأنه استلم مبالغ مالية من ثلاثة أشخاص لقاء أعمال مماثلة.
كما تبيّن من خلال التّحقيق، أنه كان يستخدم هاتفه الخلوي للقيام بأعمال التّزوير، من خلال تطبيقات إلكترونية متخصّصة، ليقوم لاحقًا بتقليد توقيع السفير على المستندات المزوّرة.
وقد تمّ ضبط الهاتف الخلوي المستخدم، إلى جانب عددٍ من المستندات ذات الصّلة.
وبحسب بلاغ المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أُودِع الموقوف والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تزوير
السفارات
مفرزة الاستقصاء المركزية
قوى الأمن
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