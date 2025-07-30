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لمدة أربعة أيام... تدابير سير بسبب أعمال تزفيت وتأهيل عند دوار الكولا

أمن وقضاء
2025-07-30 | 13:55
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لمدة أربعة أيام... تدابير سير بسبب أعمال تزفيت وتأهيل عند دوار الكولا
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لمدة أربعة أيام... تدابير سير بسبب أعمال تزفيت وتأهيل عند دوار الكولا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال تأهيل وتعبيد الطريق عند دوار الكولا، اعتبارًا من الساعة 20،00 من يوم الخميس 31-07-2025 ولغاية الساعة 05،00 فجرًا من يوم الإثنين تاريخ 04-08-2025.

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية:

- منع المرور من أمام محطة الزهيري وطى المصيطبة، وتحويل السير باتجاه الأونيسكو.
- منع المرور من تحت جسر الكولا المسلك الشرقي، وتحويل السير باتجاه كورنيش المزرعة.
- منع المرور عند المفرق قبل السفارة المصرية.
- منع المرور عند مفرق مجمّع المدارس، وتحويل السير نزولاً باتجاه الجناح.
- منع المرور للسير المتّجه من تقاطع الرفاعي باتجاه جامع حمزة، وتحويله من تحت الجسر جانب الجامع المذكور صعودًا باتجاه كورنيش المزرعة.
- منع المرور نزولاً من تقاطع التحويلة الجديدة باتجاه الكولا (تحت الجسر)، وتحويل السير باتجاه كورنيش المزرعة.

لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تدابير سير

تزفيت

دوار الكولا

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