العثور على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق قرب مدرسة في عكار

عثر على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق بجانب مدرسة الحميدية الاسلامية على مقربة من مفترق بلدة منيارة في عكار.



وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش وعمل الخبير العسكري على تفجيرها، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.