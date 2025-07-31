أحد أخطر المطلوبين في قبضة شعبة المعلومات

حدّدت قوى الأمن الداخليّ مكان وجود أحد المطلوبين بموجب /41/ مذكرة عدلية، وهو المدعو م. ع. (مواليد عام 1983، لبنانيّ).



وأوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان، أنّ بحقه /21/ مذكرة توقيف، /11/ خلاصة حكم بجرم مخدرات، /3/ خلاصات حكم بجرم خطف، مذكرة توقيف بجرم سلب، مذكرة توقيف بجرم احتيال، و/4/ مذكرات توقيف بجرم حجز حرية.



فأوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة الهيشة – عكار وضُبط هاتف خلويّ.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقه، وأودع القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص.