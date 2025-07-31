أدرعي: شنّينا سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله في الجنوب والبقاع

#عاجل 🔸جيش الدفاع شن سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان والبقاع



🔸قبل قليل شن جيش الدفاع سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية.



🔸من بين البنى التحتية المستهدفة تم استهداف بنية لانتاج… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 31, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش شنّ سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع.وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "قبل قليل شن الجيش الاسرائيلي سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية".وأضاف: "من بين البنى التحتية المستهدفة تم استهداف بنية لانتاج المتفجرات المستخدمة في تطوير وسائل قتالية لحزب الله وموقع تحت الارض لانتاج صواريخ ولتخزين وسائل قتالية استراتيجية".ولفت الى أن حزب الله بالعمل لترميم المواقع حيث شكلت هذه الأنشطة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.وأكد أن الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لحماية إسرائيل.