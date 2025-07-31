أدرعي: شنّينا سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله في الجنوب والبقاع

#عاجل 🔸جيش الدفاع شن سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان والبقاع
🔸قبل قليل شن جيش الدفاع سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية.
🔸من بين البنى التحتية المستهدفة تم استهداف بنية لانتاج…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 31, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع شن سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان والبقاع
🔸قبل قليل شن جيش الدفاع سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية.
🔸من بين البنى التحتية المستهدفة تم استهداف بنية لانتاج…