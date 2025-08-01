وزير الصناعة حيا الجيش: لا يخون ولا يتبع لأحد إلا للبنان

كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "إكس": "في بلد يتنازع عليه الجميع، وحده الجيش يقاتل من أجل الجميع. تحية للجيش الذي لا يساوم، ولا ينكسر، ولا يخون ولا يتبع لأحد إلا للبنان. لبنان فقط".