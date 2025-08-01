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وزير الداخلية: جيشنا الضمانة في زمن القلق

أمن وقضاء
2025-08-01 | 02:06
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وزير الداخلية: جيشنا الضمانة في زمن القلق
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وزير الداخلية: جيشنا الضمانة في زمن القلق

كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على منصة "إكس": "ثمانون عامًا من الشرف والتضحية والوفاء. جيشنا هو الضمانة في زمن القلق، والثبات في زمن التحولات. هو عنوان السيادة، وركن الدولة الأساسي في بسط سلطتها على كامل أراضيها. تحية لكل جندي، لكل ضابط، لكل شهيد سقط دفاعًا عن لبنان. كل عام والجيش اللبناني والوطن بخير".
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الداخلية:

جيشنا

الضمانة

القلق

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