قوى الأمن هنأت الجيش: نقف صفًا واحدًا في خدمة لبنان وشعبه وأمنه

وجهت قيادة قوى الامن الداخلي تحية للجيش في عيده وكتبت على حسابها على "إكس": "في عيدكم الثمانين، نقف صفًا واحدًا في خدمة لبنان وشعبه وأمنه. حقًا، انتم حرّاس الهوية الوطنية في زمن الصعوبات، ومنارة الوطن في أحلك الظلمات.