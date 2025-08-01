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مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات عند مدخل مخيم صبرا-الرحاب
أمن وقضاء
2025-08-01 | 03:44
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مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات عند مدخل مخيم صبرا-الرحاب
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول نشاط أحد الأشخاص من الجنسية السورية في مجال ترويج المخدرات، وتحديدًا على مدخل مخيم صبرا - منطقة الرحاب.
وعلى الفور، باشرت عناصر المفرزة تحرياتها واستقصاءاتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:
ف. أ. (مواليد عام 1997، سوري).
وبعد مراقبة دقيقة، توجهت دورية إلى الموقع المحدد حيث جرى توقيفه بالجرم المشهود، وضبط بحوزته:
- كمية من المواد المخدرة (كريستال ميث، ماريجوانا، وحشيشة الكيف) كانت معدة للترويج ومقسمة ضمن أكياس نايلون شفافة
- سكين حربي
- هاتفان خلويان.
وقد تم تسليم الموقوف والمضبوطات إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
إستقصاء
لبنان
مخدرات
صبرا-الرحاب
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