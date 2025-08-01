سامي الجميل عايد الجيش: لا أحد غيركم يحق له الدفاع عن لبنان

كتب النائب سامي الجميل على منصة "إكس": "في عيد الجيش اللبناني، نوجه التحية إلى أبطال الوطن الذين يضحون بتفانٍ وصمت. تحية لشهدائه، لجنوده، ولضباطه الصامدين في وجه كل التحديات. باسم حزب الكتائب اللبنانية أقول لكم: لا احد غيركم يحق له الدفاع عن وطننا، رهاننا عليكم. بكم يبقى لبنان".