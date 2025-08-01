بهية الحريري إتصلت بهيكل مهنئة بعيد الجيش ونوهت بتضحيات المؤسسة العسكرية

إتصلت النائبة السابقة بهية الحريري بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، مقدمةً له التهاني بالعيد الثمانين للجيش.



كما اتصلت بكل من: مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي، قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد الركن أمين قاعي ورئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب مهنئة بالمناسبة.



وتوجهت الحريري في بيان "بأسمى معاني التهنئة والمباركة للمؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا وعسكريين، وقالت: "نقف بإجلال واحترام وتقدير أمام كل التضحيات الغالية التي قدموها ولا يزالون لأجل لبنان وذودًا عن أرضه وحدوده وحفظ استقراره وسلمه الأهلي ومواجهة الأخطار المحدقة به".



وأشارت إلى أنه "في هذه المناسبة، نجدد الثقة بهذه المؤسسة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعًا، والمؤتمنة على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، والتي تجسد بشعارها وثوابتها والتزامها الواجب الوطني، كل قيم ومعاني الشرف والتضحية والوفاء، وإرادة الشعب اللبناني في الانصهار الوطني والعيش الحر في ظل الدستور والقانون".



وقالت: "إننا كلبنانيين، وفي ظل ما يواجهه بلدنا من مخاطر وتحديات، أحوج ما نكون للإلتفاف أكثر حول دولتهم ومؤسساتهم الأمنية والعسكرية التي بها يتعزز حضور الدولة القوية والعادلة، ولتأمين كل مستلزمات واسباب الدعم والتمكين لها من الاستمرار في أداء واجبها الأسمى في حماية لبنان الوطن والرسالة".



وسألت لله أن يحفظ الجيش ، ويسدد خطاه في كل المهام الوطنية السامية التي يؤديها دفاعًا عن لبنان وشعبه ومؤسساته.